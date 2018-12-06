Osmaniye'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri

Osmaniye
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu seminer düzenledi.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan OKÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı 2018 Faaliyet Planı doğrultusunda eğitim seminerleri düzenlendiğini belirtti.
Kadınların her zaman el üstünde tutulması gerektiğini ifade eden Dayangaç, "Kadınımız, tarihte de günümüzde de çok güçlüdür. Her zaman, her yerde onure edilmesi, taltif edilmesi gereken Anadolu kadınlarımız bulunuyor. Üniversitemiz bu tür programları önemsiyor ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine her zaman getiriyoruz. Farkındalık eğitimlerine her zaman yer vereceğiz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Uzmanı Merve Altınışık ile Psikolog Özlem Direk, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemini anlattı.
Rektör,Osmaniye
06 Aralık 2018 Perşembe 10:06