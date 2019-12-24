Haberler » Güncel » Osmaniye'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Haber

Osmaniye'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

24.12.2019 23:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:10 Osmaniye'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
'nin ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadirli-Osmaniye kara yolu Anberinarkı köyü yakınlarında Bekir Mengi yönetimindeki 34 FC 6776 plakalı kamyon ile yakıt istasyonundan çıktığı ileri sürülen Ahmet Tapsız idaresindeki 80 LU 656 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, her iki araç sürücüsü ile birlikte kamyonette bulunan Cennet ve Emiş Tapsız ile Ayşe Kabaklı yaralandı. içinde sıkışan Ahmet Tapsız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Kadirli ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Osmaniye, Kadirli, Araç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:42   Şuursuz Aşk - Haber
23:40   Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı (2) - Haber
23:40   Çocukları taciz ettiği iddia edilen kişi, tutuklandı - Haber
23:39   Beyoğlu'ndaki saınt antuan kilisesi'nde noel ayini düzenlendi - Haber
23:38   Beyoğlu'ndaki Saınt Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi - Haber
22:52   Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Haber
22:50   Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
22:33   Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı - Haber
22:28   İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar - Haber
22:26   Adana, Hatay ve Kayseri'nin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
24.12.2019 23:45:31