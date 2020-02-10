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Osmaniye'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Osmaniye'nin Düziçi içesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri tedavi altına alındı.

10.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:22Osmaniye'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
'nin içesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri tedavi altına alındı.
Hürriyet Mahallesi'nde Mustafa Şen (74) ile imam nikahıyla yaşadığı Gülseren Kelle'den (68) alamayan komşuları durumu yakınlarına bildirdi.
Camı kırarak eve giren yakınları, Şen ve Kelle'yi hareketsiz buldu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Mustafa Şen'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi, Kelle hastaneye kaldırıldı.
Şen'in cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi, Mustafa Şen, Osmaniye, Düziçi, Güncel

Kaynak: AA

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