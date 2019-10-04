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Osmaniye'de kayalıklarda sıkışan oğlak, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 4 gün önce sürüden ayrılarak düştüğü kayalıklar arasındaki boşlukta sıkışan oğlak, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

04.10.2019 21:12Osmaniye'de kayalıklarda sıkışan oğlak, AFAD ekiplerince kurtarıldı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 4 gün önce sürüden ayrılarak düştüğü kayalıklar arasındaki boşlukta sıkışan oğlak, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Sumbas ilçesinin Taşköprü köyünde, Bilal Uçuk, 4 gün önce kendisine ait sürüyü kayalıklarda otlatırken, sürüden ayrılan bir oğlak, kayalıklar arasındaki boşluğa düştü. Uçuk, 4 gün boyunca köylüler ile oğlağı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, saatler süren çalışma sonrası oğlağı sıkıştığı yerden kurtardı. Ekipler, 4 gündür yemek yemeyen ve su içmeyen oğlağa su ve yemek verdikten sonra sahibine teslim etti.

Osmaniye, Taşköprü, Sumbas, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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