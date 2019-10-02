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Osmaniye'de kıl keçisi ıslah projesi

Osmaniye'de "Kıl Keçisinde Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

02.10.2019 12:12Osmaniye'de kıl keçisi ıslah projesi
Osmaniye'de "Kıl Keçisinde Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı ile imzaladıkları projenin ikinci dönem uygulamasına başlanıldığını belirtti.

Proje kapsamında 151 yetiştiriciye 7 milyon 800 bin 85 lira destekleme ödemesi yapıldığını ifade eden Sağlam, çalışmanın küçükbaş hayvancılıkta nitelikli damızlık ihtiyacını karşılamanın yanı sıra yetiştiricilere hayvan ıslahını öğrettiğini kaydetti.
Osmaniye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı da, projesinin ikinci 5 yıllık döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

İbrahim Sağlam, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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