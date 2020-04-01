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Osmaniye'de koronavirüs tedbirleri

Osmaniye ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim ve uygulamalar devam ediyor.

01.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:52
Osmaniye'de koronavirüs tedbirleri
Osmaniye ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim ve uygulamalar devam ediyor.
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan şehirlerarası otobüslerde yolcu taşımacılığına ilişkin genelgeye istinaden denetimlerin devam ettiğini belirtti.
Coşkun, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bulundukları ilden başka ile gitmek isteyenlerin seyahat izni almaları gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız, şehirlerarası yolculuklarını Valilik izni ile gerçekleştirebiliyorlar. Oluşturulan kurul ayrıca uçakla seyahat edecek vatandaşların da seyahat belgelerini düzenliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, sosyal mesafeyi korumak amacıyla kalabalık ortamlara girmeden seyahat izin belgesi taleplerini 199 nolu telefonu arayarak ya da e-devlet üzerinden yapmalarıdır."
Düziçi ilçesinde ise Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı mücadele kapsamında fırın, pide salonu, market ve manavlarda denetim yaptı.
Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, yaptığı incelemede iş yeri sahipleriyle görüşerek temizliğe önem verilmesi gerektiğini, kurallara uyulması halinde ülkenin virüsten kurtulacağını aktardı.
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fevzi Soner Çerçi de ekiplerin denetimlere belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel
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