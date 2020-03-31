Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Osmaniye'de koronavirüse karşı 'yaya dezenfeksiyon tüneli'

OSMANİYE'de koronavirüs önlemleri kapsamında, belediye hizmet binası girişine 'yaya dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu.

31.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:01
Osmaniye'de koronavirüse karşı 'yaya dezenfeksiyon tüneli'

OSMANİYE'de koronavirüs önlemleri kapsamında, belediye hizmet binası girişine 'yaya dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu. İşlemleri için belediyeye gelen vatandaşlar, tünel içerisinden geçip, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra binaya giriş yapıyor.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, vatandaşlara bir düzen içerisinde hizmet verebilmek ve sağlıklarını kontrol altında tutabilmek için dezenfeksiyon tünelini oluşturduklarını söyledi. Başkan Kara, "Bu dezenfekte yapıldıktan sonra, görevli arkadaşlarımız tarafından gelen vatandaşlarımızın aynı zamanda ateşleri ölçülüyor. Bu vesileyle, toplum bazında kendini bir şekilde izole etmemiş kişi, çarşıya çıkmak zorunda kalan ama sağlık durumu konusunda herhangi bir netlik bulunmayan vatandaşlarımız konusunda da belediye imkanlarımız ve görevli arkadaşlarımız tarafından gerekli çalışmayı yapmaya çalışıyoruz. Bu arada, belediyemizin girişinde hizmetleri aksatmayacak şekilde, bütün birimlerimizi birinci kata alarak, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Her birimde bir kişiye hizmet verecek şekilde planlamamızı yaptık" diye konuştu.

Koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla, tüm ofis girişlerine kırmızı şerit içerisinde 'Sağlığın için 1 metre mesafeni koru' yazıları da konuldu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Osmaniye, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Osmaniye'de koronavirüse karşı 'yaya dezenfeksiyon tüneli' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı Haberler
Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı
Çin’in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor Haberler
Çin'in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı Haberler
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:50: Karaman'da okullarda sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiliyor - Haber 14:49: Koronavirüs tanı testleri PAÜ'de yapılabilecek - Haber 14:49: Canik'te ambalajsız ekmek satışına izin yok - Haber 14:49: Meram Belediyesi Tenzile Ana Hasta Konuk Evi sağlık çalışanlarına tahsis edildi - Haber 14:48: Tayland kralı, haremi ile lüks otelde karantinada - Haber 14:22: Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber