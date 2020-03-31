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Osmaniye'de koronavirüse karşı 'yaya dezenfeksiyon tüneli'

OSMANİYE'de koronavirüs önlemleri kapsamında, belediye hizmet binası girişine 'yaya dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu.

31.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:50
Osmaniye'de koronavirüse karşı 'yaya dezenfeksiyon tüneli'

OSMANİYE'de koronavirüs önlemleri kapsamında, belediye hizmet binası girişine 'yaya dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu. İşlemleri için belediyeye gelen vatandaşlar, tünel içerisinden geçip, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra binaya giriş yapıyor.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, vatandaşlara bir düzen içerisinde hizmet verebilmek ve sağlıklarını kontrol altında tutabilmek için dezenfeksiyon tünelini oluşturduklarını söyledi. Başkan Kara, "Bu dezenfekte yapıldıktan sonra, görevli arkadaşlarımız tarafından gelen vatandaşlarımızın aynı zamanda ateşleri ölçülüyor. Bu vesileyle, toplum bazında kendini bir şekilde izole etmemiş kişi, çarşıya çıkmak zorunda kalan ama sağlık durumu konusunda herhangi bir netlik bulunmayan vatandaşlarımız konusunda da belediye imkanlarımız ve görevli arkadaşlarımız tarafından gerekli çalışmayı yapmaya çalışıyoruz. Bu arada, belediyemizin girişinde hizmetleri aksatmayacak şekilde, bütün birimlerimizi birinci kata alarak, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Her birimde bir kişiye hizmet verecek şekilde planlamamızı yaptık" diye konuştu.

Koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla, tüm ofis girişlerine kırmızı şerit içerisinde 'Sağlığın için 1 metre mesafeni koru' yazıları da konuldu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Osmaniye, Güncel
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