Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlale para cezası
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, yurt dışından gelen ve evlerinde izlemeye alınan 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira ceza verildi.
20.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:28
Osmaniye 'nin Sumbas ilçesinde, yurt dışından gelen ve evlerinde izlemeye alınan 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira ceza verildi.
Yeşilyayla köyünde, Suudi Arabistan'dan döndüğü öğrenilen R.G, Ö.F. ve R.G, Sumbas Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerince evlerinde takibe alındı.
Evlerinde 14 gün geçirmeleri istenen kişilere, sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira ceza uygulandı.
Yeşilyayla köyünde, Suudi Arabistan'dan döndüğü öğrenilen R.G, Ö.F. ve R.G, Sumbas Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerince evlerinde takibe alındı.
Evlerinde 14 gün geçirmeleri istenen kişilere, sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira ceza uygulandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Suudi Arabistan, Yeşilyayla, Osmaniye, Sumbas, Güncel