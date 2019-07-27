Osmaniye'de kurbanlık fiyatları belirlendi
Osmaniye Esnaf Sanatkar Odaları Birliği bünyesinde kurulan komisyon tarafından kurbanlıkların kilogram satış fiyatları kararlaştırıldı.27.07.2019 15:50
Osmaniye Esnaf Sanatkar Odaları Birliği bünyesinde kurulan komisyon tarafından kurbanlıkların kilogram satış fiyatları kararlaştırıldı.
Birlik başkanı Murat Yalçın'ın başkanlığında yapılan toplantıda, kurbanlık hayvanların kilogram satış fiyatı sarıbaş ve merinos koyun ile keçi ve teke için 24 lira, mor ve kangal koyun için 23 lira, dana ve düve için 20 lira, büyükbaş dişi sığır için 18 lira olarak belirlendi.
Fiyat tespit komisyonunda çeşitli ilgililer yer aldı.
Birlik başkanı Murat Yalçın'ın başkanlığında yapılan toplantıda, kurbanlık hayvanların kilogram satış fiyatı sarıbaş ve merinos koyun ile keçi ve teke için 24 lira, mor ve kangal koyun için 23 lira, dana ve düve için 20 lira, büyükbaş dişi sığır için 18 lira olarak belirlendi.
Fiyat tespit komisyonunda çeşitli ilgililer yer aldı.
Murat Yalçın, Osmaniye, Güncel
Kaynak: AA