Osmaniye'de kütüphaneler kapatıldı, etkinlikler iptal edildi
Korona virüs tedbirleri kapsamında Osmaniye genelindeki kütüphaneler okuyucu hizmetine kapatıldı, Nevruz Bayramı dahil tüm programlar iptal edildi.
15.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:16
Korona virüs tedbirleri kapsamında Osmaniye genelindeki kütüphaneler okuyucu hizmetine kapatıldı, Nevruz Bayramı dahil tüm programlar iptal edildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın aldığı karar gereği İl Müdürlüğümüze bağlı tüm kütüphanelerin 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve bu tarihler arasında kütüphanelerimizde yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline, İlimiz genelinde bulunan İl Müdürlüğümüze bağlı Kültür Merkezlerinde 16 Mart tarihinden itibaren Nisan ayı sonuna kadar yapılacak tüm etkinliklerin ertelenmesine karar verilmiştir. Ayrıca İl Müdürlüğümüz tarafından organize edilen 21 Mart Nevruz Bayramı etkinlikleri de tüm ilimiz genelinde iptal edilmiştir. İlimiz genelinde bulunan Müze ve Ören yeri ziyaretlerinde ziyaretçilerimizin korona virüsüyle ilgili talimatlara uymaları özellikle kapalı teşhir alanlarında toplu olarak bulunmamaları ve daha dikkatli davranmaları gerekmemektedir. Ertelenen etkinlikler ve diğer konularla ilgili olarak oluşacak yeni durumlarda kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi. - OSMANİYE
İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın aldığı karar gereği İl Müdürlüğümüze bağlı tüm kütüphanelerin 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve bu tarihler arasında kütüphanelerimizde yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline, İlimiz genelinde bulunan İl Müdürlüğümüze bağlı Kültür Merkezlerinde 16 Mart tarihinden itibaren Nisan ayı sonuna kadar yapılacak tüm etkinliklerin ertelenmesine karar verilmiştir. Ayrıca İl Müdürlüğümüz tarafından organize edilen 21 Mart Nevruz Bayramı etkinlikleri de tüm ilimiz genelinde iptal edilmiştir. İlimiz genelinde bulunan Müze ve Ören yeri ziyaretlerinde ziyaretçilerimizin korona virüsüyle ilgili talimatlara uymaları özellikle kapalı teşhir alanlarında toplu olarak bulunmamaları ve daha dikkatli davranmaları gerekmemektedir. Ertelenen etkinlikler ve diğer konularla ilgili olarak oluşacak yeni durumlarda kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
Etiketler : Nevruz Bayramı, Osmaniye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Güncel
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı