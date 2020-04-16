Osmaniye'de liselilerden dezenfektan üretimi

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri, dezenfektan üretmeye başladı.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında harekete geçen Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, dezenfektan üretimi kararı aldı. Kimya bölümü öğretmenleri ile öğrencileri, el ve yüzey dezenfektanı üretmeye başladı. Dezenfektanlar, 6 litrelik bidon ve 500 miligramlık şişelere konularak ambalajlanıyor. Okul müdürü Müberra Kayırıcı, dezenfektan ürünlerinin temininde güçlük çekildiğini gördükleri için üretime başladıklarını belirterek, gereken tüm bürokratik işlemler ve izinlerin de tamamlandığını kaydetti.