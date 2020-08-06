Osmaniye'de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi

OSMANİYE'de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştildi.

D400 Karayolu, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi civarındaki polis uygulama noktasında, 'Sağlık için hepimiz için' sloganı kapsamında, araç sürücülerine yönelik maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kurum müdürleri, araç sürücülerini koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske takılması ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyardı. Denetim ekipleri, daha sonra kent merkezi başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında rehberlik edici ve bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Denetimler sırasında, maske takıp sosyal mesafeye uyan vatandaşları bilgilendiren Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, "Fakındalık yaratmak için Türkiye çapında bilgilendirme amaçlı denetimler yapılıyor. İşyerlerine maskesiz hiç kimse alınmaması gerekiyor. Koronavirüs salgınıyla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Şehir dışından gelenler, sağlık birimleriyle irtibat kurup kendilerini 14 gün karantina almaları gerekiyor. Biz bunların hepsini takip edemeyiz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz.Hem sizin hem bizim sağlığımız için bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. " dedi.

Gün boyu, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında, rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere denetimlerin süreceği kaydedildi.