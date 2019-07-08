08.07.2019 12:22
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Osmaniye'de mesire alanında çöp toplandı

Osmaniye

Osmaniye'de sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen çevre gönülleri, Karaçay mesire alanında çöp topladı.

Osmaniye'de sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen çevre gönülleri, Karaçay mesire alanında çöp topladı.
Mesire alanı önünde toplanan 30 çevre gönüllüsü, ellerinde eldiven ve çöp poşetleriyle, piknik yapmaya gelenlerin bıraktıkları çöpleri tek tek topladı.
Yaklaşık 1 saat süren etkinlik sonunda gönüllüler yaklaşık 20 poşet çöpü toplayarak çöp konteynerine attı.
Etkinliğin koordinatörü Cansu Duzcu, yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Küçük çocuklarımıza örnek olmak, büyüklerimizden de dua almak için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Bugün Karaçay ile başladığımız temizlik kampanyalarımıza kalelerimizle devam etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA
Osmaniye, Karaçay, Güncel

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