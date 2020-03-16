Menü
Haberler ›› Güncel ››Osmaniye'de meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Güncel

Osmaniye'de meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada taraflardan biri yaralandı.

16.03.2020 00:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:12
Osmaniye'de meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada taraflardan biri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Refik Cesur Bulvarı'nda Alper B. ile Veysel B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Alper B, Veysel B'yi bıçakla yaraladı.
Veysel B. ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı, şüpheli Alper B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Osmaniye, Düziçi, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Güncel
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti Güncel
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı