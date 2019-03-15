Osmaniye'de MHP'nin Seçim Minibüsü Devrildi: 2 Yaralı

Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisine (MHP
) ait seçim minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Ahmet Köksal
idaresindeki 80 EV 739 plakalı MHP'nin seçim minibüsü, Kadirli- Kozan
yolu Aydınlar
köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Ahmet Köksal ile minibüste bulunan Ercan Göktürk
yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet Köksal, Kadirli, Osmaniye, MHP, Güncel
Kaynak: AA