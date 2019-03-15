15 Mart 2019, 20:23
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Osmaniye'de MHP'nin Seçim Minibüsü Devrildi: 2 Yaralı

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) ait seçim minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) ait seçim minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Köksal idaresindeki 80 EV 739 plakalı MHP'nin seçim minibüsü, Kadirli- Kozan yolu Aydınlar köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Ahmet Köksal ile minibüste bulunan Ercan Göktürk yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Köksal, Kadirli, Osmaniye, MHP, Güncel
Kaynak: AA