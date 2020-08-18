Osmaniye'de mısır hasadı başladı

OSMANİYE'de hasadı başlayan mısırda dekar başına bin 250 kilo rekolte beklendiği bildirildi.

Kentteki ilk mısır hasadı, merkeze bağlı Kırmıtlı Köyü'nde yapıldı. Hasat etkinliğine, Vali Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut ve üreticiler katıldı. Vali Yılmaz, bu yılki verimin geçen yıla göre yüzde 10 daha yüksek olduğunu belirterek, 'Bu yıl ilimizde 357 bin 446 dekar alanda mısır ekimi yapıldı. Dekar başına yaklaşık bin 250 kilo verim almayı bekliyoruz. Mısır üreticilerimizle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Bütün üreticilerimize bol, bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Her zaman çiftçilerimize destek olmaya gayret göstereceğiz dedi.