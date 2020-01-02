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Osmaniye'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

02.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:02 Osmaniye'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
'de direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Kurtuluş Mahallesinde seyir halinde olan Ömer Karayiğit (22) idaresindeki 80 AAV 126 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp bahçe duvarına çarptı. Kaza sonrası motosikletten fırlayıp asfalt zemine çakılan motosiklet sürücüsü ve motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Osmaniye'deki özel bir hastaneye kaldırdı. sürücüsü burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Motosiklet, Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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