Haberler » Güncel » Osmaniye'de Muhasebeciler Haftası etkinlikleri - Haber

Osmaniye'de Muhasebeciler Haftası etkinlikleri

Osmaniye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Seydi Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Muhasebe Haftası dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

03.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:52Osmaniye'de Muhasebeciler Haftası etkinlikleri
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Seydi Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Muhasebe Haftası dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Vali Coşkun ziyarette, Muhasebe Haftası etkinlikleri hakkında Gürsoy'dan bilgi aldı.

Muhasebe haftasını kutlayan Coşkun, "İlimizin ticari hayatına yaptıkları katkılardan dolayı Osmaniye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına teşekkür ediyor, tüm muhasebeci ve mali müşavirlerimizin haftasını tebrik ediyorum." dedi.
Ziyaret sonunda Vali Coşkun'a çiçek takdim edildi.

Muhasebe Haftası, Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

3.03.2020 17:01:24