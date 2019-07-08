08.07.2019 16:51
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Osmaniye'de narkotik denetimleri

Osmaniye

Osmaniye'de 1-8 Temmuz arasında gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda narkotik olaylarına karıştığı ileri sürülen 30 şüpheli yakalandı, zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de 1-8 Temmuz arasında gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda narkotik olaylarına karıştığı ileri sürülen 30 şüpheli yakalandı, zanlılardan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-8 Temmuz tarihleri arasında yaptıkları denetim ve uygulamalarda uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen ve adli makamlarca aranan 30 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.
Şahısların ev, iş yeri ve üzerilerinde yapılan aramalarda 11,25 gram esrar, 5,18 gram eroin, 0,50 gram metamfetamin, 6 sentetik ilaç ile bir miktar para ele geçirildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Narkotik, Güncel

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