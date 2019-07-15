15.07.2019 23:20
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Osmaniye'de narkotik denetimleri

Osmaniye

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde uyuşturucu temin ederek sattığı ve kullandığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde uyuşturucu temin ederek sattığı ve kullandığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edinile bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları denetimlerde uyuşturucu temin ederek sattığı ve kullandığı iddia edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şahısların ev ve üzerleride yapılan aramalarda 74,44 gram esrar, 1,57 gram metamfetamin, 4,08 gram eroin ile 53 gram esrar tohumu ve uyuşturucu satışında elde edildiği düşünülen 25 bin 180 lira ele geçirildi.
Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

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