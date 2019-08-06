Haberler» Güncel» Haber

Osmaniye'de narkotik denetimleri

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla gözaltına alının 22 kişiden 8'i tutuklandı.

06.08.2019 11:06 Osmaniye'de narkotik denetimleri
Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla gözaltına alının 22 kişiden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta içinde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla 22 şüpheliyi göz altına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol ve savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 105 gram esrar, 12,90 gram eroin, 1,76 gram mefamfetamin ile 232 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:49   Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası sokakta
11:49   Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti
11:48   Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti
11:47   Market arabasında gırgır şamata klip!
11:47   Çalıştığı fabrikada elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı
11:47   Salihli'de kurban kesim yerleri belli oldu
11:47   Başkan Bekler'den kurban bağışı çağrısı