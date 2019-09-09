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Osmaniye'de narkotik denetimleri

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 hafta içinde yürütülen çalışmalarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

09.09.2019 14:44 Osmaniye'de narkotik denetimleri
Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 hafta içinde yürütülen çalışmalarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-9 Eylül tarihleri arasında il genelinde yaptıkları denetim ve uygulamalarda uyuşturucu kullandığı ve temin ederek satışını yaptığı ileri sürülen 25 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin ev, işyeri, araç ve üst aramalarında 29,91 gram esrar, 36,70 gram eroin, 24,73 gram metamfetamin, 15 sentetik uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri ile 62 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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