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Osmaniye'de öğrenci ve velilere danışmanlık hizmeti

Osmaniye Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, okula uyum sorunu yaşayan öğrenciler ve ailelerine yönelik danışmanlık hizmeti verilmeye başlandığını belirtti.

03.09.2019 16:32 Osmaniye'de öğrenci ve velilere danışmanlık hizmeti
Osmaniye Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, okula uyum sorunu yaşayan öğrenciler ve ailelerine yönelik danışmanlık hizmeti verilmeye başlandığını belirtti.

Öznavruz, yaptığı açıklamada, danışmanlık desteğinin Sağlıklı Hayat Merkezi Psikososyal Destek Biriminde verildiğini kaydetti.

Öğrencilerin okulla ilgili uyum sorunu yaşamalarını istemediklerini aktaran Öznavruz, "Okula ilk kez başlayan çocuklarda görülen okula uyum ile ilgili yaşanacak sorunlar, korku ve kaygı durumları, çocukla birlikte ailenin de yeni döneme adapte olması ile alakalı olarak sorunların çözümü için çocuk geliş uzmanlarımız tarafından ücretsiz danışmanlık hizmet vermektedir. Ailelerimiz başvurarak çocukları için destek alabilirler." ifadesini kullandı.

Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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