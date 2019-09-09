Haberler» Güncel» Haber

Osmaniye'de okul önlerinde narkotik denetimi

Osmaniye'de yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu denetimi yaptı.

09.09.2019 11:56 Osmaniye'de okul önlerinde narkotik denetimi
Osmaniye'de yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu denetimi yaptı.
Şubeye bağlı Narkotimler, okul önlerinde şüpheli yaya ve araç sürücüleri durdurarak arama ve genel bilgi taraması yaptı.
Yetkililer, eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okul önlerinde narkotik denetimlerinin başladığını ve okullar kapanana kadar denetimlerin devam edeceğini belirtti. Yetkililer ayrıca velileri ve vatandaşları, okul çevresinde gördükleri şüpheli şahıs ve durumları mutlaka emniyet güçlerine bildirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Osmaniye, Narkotik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:54   Ağrı merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu
13:54   Bursa menşeili ağaçlar küllerinden doğacak
13:54   Cinayet zanlısı milli sporcu ve 2 arkadaşı adliyeye sevk edildi
13:54   2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı
13:54   "Alpullu Yeni Turizm Konuları Deneyimliyor" projesinin imzaları atıldı
13:54   TAŞGAD'tan şehit ve gazi çocuklarına yardım desteği
13:54   Başkan Esen, DADD üyeleriyle bir araya geldi