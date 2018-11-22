Osmaniye'de Okul Sporları Kros Yarışmaları

Osmaniye
'de okul sporları kapsamında kros il birinciliği yarışmaları yapıldı.
Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi parkurunda yıldızlar, gençler ve ferdi kategorilerde yapılan yarışmalara 270 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonucunda yıldız kızlarda Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu birinci, Issızca Şehit Ahmet Çalık
Ortaokulu ikinci, Kadirli
Ortaokulu üçüncü, Mamure Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.
Yıldız erkeklerde Mamure, Issızca Şehit Ahmet Çalık, Özel Bilgekent, Gazi Mustafa Kemal
ortaokulları dereceye girdi. Genç
kızlarda ise Özel Bilgekent Anadolu Lisesi
birinciliği, Kadirli Atatürk
Anadolu Lisesi ikinciliği, Necmettin Erbakan
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncülüğü ve 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncülüğü aldı.
Genç erkeklerde sırasıyla Cevdetiye Çok Programlı Anadolu Lisesi, Osmaniye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi, Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi dereceye girdi.
Müsabaka sonunda başarılı okullara ve sporculara madalya verildi.
Kadirli,Anadolu Lisesi,Osmaniye
22 Kasım 2018 Perşembe 14:41