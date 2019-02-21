Osmaniye'de Okullar Arası Bilek Güreşi

Kaynak: İHA

Osmaniye'de ilk kez okul sporları faaliyetleri kapsamında bilek güreşi il birinciliği müsabakaları yapıldı.Okul Sporları Gençler A-B Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapıldı.Sağ ve sol kolda 8 sıklette yaklaşık 50 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular dereceye girmek adına kıran kırana mücadele ettiler.Büyük çekişmelerin yaşandığı bilek güreşi il birinciliğinde kategorisinde ve kilosunda birinci olan sporcular grup müsabakalarında Osmaniye'yi temsil etmek hakkı kazandı.Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. - OSMANİYE