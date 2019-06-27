27.06.2019 20:26
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Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'de orman yangını Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındıOSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin de müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Osmaniye 'de orman yangını
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin de müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası 2 hektarlık kızılçam ormanı yandı.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Kanlı Geçit mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerle ekipler yangına karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri ise havadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası 2 hektarlık kızılçam ormanı yandı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yangın soğutma çalışması sürüyor.Osmaniye'de orman yangını
Kaynak: İHA
Düziçi , Osmaniye , 3. Sayfa

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