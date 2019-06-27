27.06.2019 20:44
Haberler » Güncel » Haber

Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye

Osmaniye'de çıkan orman yangınında 2 hektar kızıl çam ormanı zarar gördü.

Osmaniye 'de çıkan orman yangınında 2 hektar kızıl çam ormanı zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Kırıklı köyü Kanlıgeçit mevkisine yakın yamaçta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Osmaniye, Düziçi ve Hasanbeyli 'den gelen Orman İşletmelerine bağlı ekipler ile Osmaniye ve Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Üç yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 5 itfaiye ekibi ve çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, yetkililer alevlerin 2 hektarlık kızıl çam ormanına zarar verdiğini açıkladı.
Yangın mahalinde söndürme ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Hasanbeyli , İtfaiye , Osmaniye , Güncel

Son Dakika Haberleri
22:08 İdlib'deki kamplara sığınan sivillere insani yardım
22:07 Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ilk mezunlarını verdi
22:07 "Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı kurma hazırlığı" başlıklı haberimizin başlık, spot ve...
22:07 Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi
22:06 Kiremitlerin arasına sıkışan serçeyi itfaiyeciler kurtardı
22:05 Özel yetenekli öğrencilerden Selimiye'de bilimsel ders
22:05 Mersin Cezaevi'nden akıl almaz firar