Haberler» Güncel» Haber

Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1,5 hektarlık maki ve kızılçam ormanı zarar gördü.

24.08.2019 16:38 Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1,5 hektarlık maki ve kızılçam ormanı zarar gördü.

Düziçi ilçesi Karkın Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Osmaniye, Kadirli ve Dörtyol'dan gelen Orman İşletmelerine bağlı ekipler ile Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerinden 100 personel müdahale etti.
Çalışmalarda iki yangın söndürme helikopteri ve 15 arazöz kullanıldı.
Kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1,5 hektarlık maki ve kızılçam ormanına zarar verdi.
Ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye, Dörtyol, Düziçi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:56   Aydın Büyükşehir bilboardları ve durakları Emine Bulut ile donattı
17:56   (görüntülü) sezen aksu'nun babası sami yıldırım izmir'de son yolculuğuna uğurlandı
17:56   (görüntülü) reyhanlı'da mısır hasadı başladı
17:56   AYDIN PİDE USTALARINDAN 2 YENİ REKOR
17:55   Mağaza sahibini dolandırmaya çalışan 2 kadın tutuklandı
17:55   Malatya'da 39 kaçak göçmen yakalandı
17:54   (görüntülü) down sendromlu canan'ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu