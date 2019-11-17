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Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'de orman yangını Düziçi ilçesi Kanlıgeçit mevkiindeki orman yangınına ekipler müdahale ediyorOSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı.

17.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:35
'de orman yangını
ilçesi Kanlıgeçit mevkiindeki orman yangınına ekipler müdahale ediyor
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Kanlıgeçit mevkiinde ormanlık alanda duman çıktığını görenler durumu hemen itfaiyeye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdiler. Bölgede esen rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın orman yangınına müdahale için çevre il ve ilçelerden yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.
Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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