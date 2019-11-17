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Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'de orman yangını (1)Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 2 ev boşaltıldı.

17.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:48
'de orman yangını (1)
Osmaniye'nin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 2 ev boşaltıldı. ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
Düziçi ilçesindeki Kanlıgeçit Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında saat 13.00'te henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların mahalleyi sarması üzerine 2 ev boşaltıldı. Çok sayıda itfaiye aracı ve arazözlerin söndürmeye çalıştığı yangının, rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruştma başlatıldı.
Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye, İtfaiye, Düziçi, Güncel

Kaynak: DHA


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