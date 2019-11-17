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Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

17.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:46Osmaniye'de orman yangını
'nin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kanlıgeçit mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran ve zeytinliklere sıçrayan yangına çevre illerden de gelen 50 arazöz, 10 su tankı, 5 iş makinesi, 15 teknik eleman ve 200 işçiyle müdehale ediliyor.
Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, AA muhabirine, yangının rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdığını belirtti.
Tedbir amaçlı çevredeki evlerin boşaltıldığını aktaran Doğar, ekiplerin söndürme çalışamalarını sürdürdüğünü söyledi.

Osmaniye, Düziçi, Güncel

Kaynak: AA

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