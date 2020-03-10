Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında 20 dönüm çam ve meşelik alan kül oldu.
10.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:22
Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında 20 dönüm çam ve meşelik alan kül oldu.
Alınan bilgiye göre, gece ilçeye bağlı Karkın Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Havanın da rüzgarlı olması dolayısıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye hareket eden yangın söndürme ekipleri alana ulaştıklarında arazinin engebeli olması dolayısıyla yangına müdahalede güçlük yaşadı. Arazi şartlarının kötü olması dolayısıyla ekipler zaman zaman 200 metreye kadar itfaiye hortumlarını çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı.
Düziçi, Osmaniye ve Bahçe'den gelen 50'den fazla yangın söndürme personeli, 10 arozöz, Düziçi Belediyesine ait 2 su tankı ile 5 saatte ancak yangını kontrol altına alıp söndürebildi.
Çıkan yangın sonucu çam ve meşe ağaçlarından oluşan 20 dönüm ormanlık alan küle döndü. - OSMANİYE
Alınan bilgiye göre, gece ilçeye bağlı Karkın Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Havanın da rüzgarlı olması dolayısıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye hareket eden yangın söndürme ekipleri alana ulaştıklarında arazinin engebeli olması dolayısıyla yangına müdahalede güçlük yaşadı. Arazi şartlarının kötü olması dolayısıyla ekipler zaman zaman 200 metreye kadar itfaiye hortumlarını çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı.
Düziçi, Osmaniye ve Bahçe'den gelen 50'den fazla yangın söndürme personeli, 10 arozöz, Düziçi Belediyesine ait 2 su tankı ile 5 saatte ancak yangını kontrol altına alıp söndürebildi.
Çıkan yangın sonucu çam ve meşe ağaçlarından oluşan 20 dönüm ormanlık alan küle döndü. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Osmaniye'de orman yangını
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