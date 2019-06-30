30.06.2019 21:26
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Osmaniye'de orman yangını... 30 dönüm ormanlık alan yandı

Osmaniye'de orman yangını... 30 dönüm ormanlık alan yandı Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 30 dönüm ormanlık arazi yandı Yangın kontrol altına alındıOSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 30 dönüm ormanlık alan yandı.

Osmaniye 'de orman yangını... 30 dönüm ormanlık alan yandı
Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 30 dönüm ormanlık arazi yandı
Yangın kontrol altına alındı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 30 dönüm ormanlık alan yandı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ve Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler karadan, 2 yangın söndürme helikopteri ise havadan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonra 30 dönümlük orman arazisinin yandığı öğrenildi. Yangını soğutma çalışmaları ise sürüyor.Osmaniye'de orman yangını... 30 dönüm ormanlık alan yandı
Kaynak: İHA
Sumbas , Osmaniye , 3. Sayfa

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