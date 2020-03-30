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Osmaniye'de otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

30.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:54
Osmaniye'de otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Osmaniye 'de otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muhammed Talha Çoban idaresindeki 06 EE 0601 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi gişeleri yakınında, aynı yönde seyreden Hasan K'nin kullandığı 41 E 5523 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kamyonun altında sıkışan otomobildeki sürücü, Rahime Aslı Atça ve Beste Sayıner, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Çağrı Çakmak ile Halil Barış Tunçbilek, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Tarsus, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Osmaniye'de otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 2 yaralı - Haberler

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