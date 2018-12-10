Osmaniye'de Otomobil Minibüse Çarptı: 5 Yaralı

Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde, otomobilin tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu, 5 kişi yaralandı.
Kadirli-Osmaniye karayolunun Vayvaylı köyü yakınlarında Mehmet Akkaya
idaresindeki 80 KA 355 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Yaşar
Hayta yönetimindeki 80 LU 853 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüse yandan çarptı.
Kazada, her iki araç sürücüsü ile minibüste bulunan Ayşe Dal ile otomobilde bulunan Eşe Kederoğlu ve Çiğdem Yengin yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi
ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mehmet Akkaya,Kadirli,Osmaniye
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:54