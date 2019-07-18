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Osmaniye'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

18.07.2019 19:32 Osmaniye
Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aynı yönde gitmekte olan Abdul K. yönetimindeki 80 MA 0456 plakalı otomobil ile Hami A. idaresindeki 80 AAE 798 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. Motosikletin arkasında bulunan Hamit Şenol savrulmanın etkisiyle düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralıyı Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırdı. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
Motosiklet, Osmaniye, 3. Sayfa

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