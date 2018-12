Osmaniye'de Özel Çocuklar Temsili İzci Oldu

04 Aralık 2018 Salı 12:43



Osmaniye Belediyesi, Engelliler Günü dolayısıyla Samet Aybaba Spor Kompleksi ve İzci Kampı'nda etkinlik düzenledi.Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü izcileri tarafından öğrencilere ip bağlama tekniği, tırmanma, çadır kurma, ok atma ve izcilik temel bilgisi eğitimi verildi. Verilen eğitim faaliyetlerini gezen Belediye Başkanı Kadir Kara çocuklar ile yakından ilgilendi.Başkan Kadir Kara, kamp ateşini yakarak ateş etrafında çember oluşturan çocuklarla birlikte şarkılar söyleyerek mutluluklarına ortak oldu. Daha sonra çocuklar mehter marşları eşliğinde çeşitli oyunlar sergiledi.Başkan Kara, burada yaptığı konuşmada, "Belediye olarak sizlere vermiş olduğumuz hizmetin ne kadar yararlı ve faydalı olduğunun mutluluğu ve gururu içerisindeyim. Tüm engelli kardeşlerimize sadece bugün değil her gün hatırlamalı ve her gün onlara hizmet etmeliyiz. Onların yaşama katılımlarını daha da kolaylaştırabilecek ve daha yaşanabilir bir kent haline getirebilecek hizmetleri getirebilmek için çaba sarf ettiğimizi belirtiyor hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE