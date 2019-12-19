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Osmaniye'de PKK/YPG operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de, Suriye'de PKK-YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

19.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:43Osmaniye'de PKK/YPG operasyonu: 3 gözaltı
'de, 'de PKK-YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren şahısların tespiti ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Suriye'de PKK-YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiler elde edilen Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu. - OSMANİYE

Osmaniye, Suriye, YPG, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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