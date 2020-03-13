Osmaniye'de römork hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Osmaniye'de kullanılmayan traktör römorkunun bir traktöre takılıp çalınması bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
13.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:56
Osmaniye 'de kullanılmayan traktör römorkunun bir traktöre takılıp çalınması bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Toprakkale ilçesine bağlı Sayhüyük Köyü'nde kullanılmayan traktör römorkunun çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yeri yakınlarındaki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Yapılan incelemede römorkun M.K isimli şüpheli tarafından çalınarak Ceyhan'da bir hurdacıya satıldığı belirlendi. M.K Toprakkale'de yakalanırken, römork sahibine teslim edildi.
Römorkun bir traktöre takılıp götürülme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Toprakkale ilçesine bağlı Sayhüyük Köyü'nde kullanılmayan traktör römorkunun çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yeri yakınlarındaki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Yapılan incelemede römorkun M.K isimli şüpheli tarafından çalınarak Ceyhan'da bir hurdacıya satıldığı belirlendi. M.K Toprakkale'de yakalanırken, römork sahibine teslim edildi.
Römorkun bir traktöre takılıp götürülme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA
Etiketler : Toprakkale, Osmaniye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıklıyor
Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı