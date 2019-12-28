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Osmaniye'de Saadet Partili ve CHP'li iki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinin Saadet Partili belediye başkanı ve Düziçi ilçesine bağlı Böcekli beldesinin CHP'li belediye başkanı, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

28.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:42 Osmaniye'de Saadet Partili ve CHP'li iki belediye başkanı AK Parti'ye geçti
'nin ilçesinin Saadet Partili belediye başkanı ve Düziçi ilçesine bağlı Böcekli beldesinin CHP'li belediye başkanı, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

31 Mart yerel seçimlerinde Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçilen Selahattin Denizoğlu ve Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) belediye başkanlığını kazanan Doğan Öztürk, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti Osmaniye İl Danışma Meclisine katılan her iki belediye başkanı, burada AK Parti rozeti taktı. Belediye başkanlarına parti rozetini AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya taktı. AK Parti Osmaniye il yöneticileri ile birlikte sahneye çıkan belediye başkanları. ardından partilileri selamladı. AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanlarının yanı sıra Hasanbeyli ilçesi Saadet Partili 4 belediye meclis üyesi ile Böcekli beldesinden 2 CHP'li meclis üyesi de partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. - OSMANİYE

Cumhuriyet Halk Partisi, Hasanbeyli, Osmaniye, AK Parti, Politika

Kaynak: İHA

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