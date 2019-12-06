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Osmaniye'de saf selenyumla yakalanan 2 şüpheli salıverildi

Osmaniye'de 475 gram saf selenyumla yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:54Osmaniye'de saf selenyumla yakalanan 2 şüpheli salıverildi
'de 475 gram saf selenyumla yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'dan Osmaniye'ye uçak ve roket malzemesi, cam, plastik üretimi ile kalp ve kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan 475 gram selenyum getirdikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan S.C ve İ.B'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Saf selenyumun da Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.

İstanbul, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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