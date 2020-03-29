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Osmaniye'de sağanak; cadde ve sokaklar su altında

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

29.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:32
Osmaniye'de sağanak; cadde ve sokaklar su altında
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

İlçede öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış nedeniyle, Cemalpaşa ve Cengiz Topel mahallelerindeki bazı evleri su bastı. Yoğun yağış sonrası Savrun Çayı ile Bülbül Deresi'nde su seviyesi yükseldi, Kadirli- Osmaniye yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda kalan araçlar çekiciyle kurtarıldı. Yağışın ardından Kadirli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı


- Kadirli

Kaynak: DHA

Etiketler: Cengiz Topel, Osmaniye, Kadirli, Güncel

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