18.06.2019 18:36
Haberler» Güncel» Haber

Osmaniye'de sağanak sonrası alt geçit ulaşıma kapandı

Osmaniye

OSMANİYE'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı, bazı yollar kapandı.

OSMANİYE'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı, bazı yollar kapandı.
Akşam saatlerinde bastıran sağanak, kent merkezinde yaşamı felç etti. Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nde oluşan su birikintisi sonrası ulaşıma kapandı. Yaklaşık bir saat süreli etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzerindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Arıza yapan araçlar ise olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırıldı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri suyu kovalarla boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de vidanjörlerle suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Öte yandan Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Aslanpınarı köyünde, besici Yakup Düzen'e ait ahırda bağlı bulunan büyükbaş hayvan, yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.
VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI
Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sağanak nedeniyle vatandaşlar meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve  yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay kıyı çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.


- Osmaniye
Kaynak: DHA
Devlet Bahçeli, Osmaniye, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:52 Ünye'de yağış sonrası onarım ve temizlik çalışması
18:51 Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tezcan: "Afete yönelik tedbirli olun"
18:51 ANTALYA Yaşlı Almanları dolandıran çeteye operasyon
18:51 AYDIN Evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı
18:51 TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR
18:51 AĞRI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
18:51 Balıkesir mavi çiçeğini arıyor