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Osmaniye'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Osmaniye'de sağanak su baskınlarına neden olduOSMANİYE'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

04.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:01
Osmaniye'de sağanak su baskınlarına neden oldu
OSMANİYE'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Öğle saatlerinde yaklaşık 30 dakika süren sağanak, kenti olumsuz etkiledi. Alibeyli Mahallesi'ndeki Dr. Ahmet Alkan Caddesi üzerindeki bazı iş yerlerini ve evlerin giriş kısımlarını su bastı. Musa Şahin Bulvarı'ndaki Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nin yan yollarında ve Nahır Yolu Kavşağı'nda su birikintileri oluştu. Su birikintisi nedeniyle arızalanan bir otomobil çekiciyle kaldırıma çıkartıldı. Yağışların hafiflemesi ve itfaiye erlerinin tahliye çalışmaları sonucunda kısa surede hayat normale döndü.
Öte yandan, Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü yağış uyarısında bulunarak şu açıklamayı yaptı: "Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelmesi ve zaman zaman yağışların kuvvetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir." Osmaniye’de sağanak su baskınlarına neden oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Alibeyli Mahallesi, Osmaniye, Güncel, Haber

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