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Osmaniye'de sağanak yağış etkili oldu

Osmaniye'de sağanak yağış etkili olduOSMANİYE'de sağanak yağmur etkili olurken, araç sürücüleri göle dönen yollarda zor anlar yaşadı.

09.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:34

Osmaniye 'de sağanak yağış etkili oldu

OSMANİYE'de sağanak yağmur etkili olurken, araç sürücüleri göle dönen yollarda zor anlar yaşadı.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Toprakkale yolu Mezarlık kavşağındaki hemzemin geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle bir araç mahsur kaldı. Sürücüsünün inemediği otomobil, traktör ile bulunduğu yerden halat ile çekilerek kurtarıldı. Fakıuşağı Mahallesi Kredi ve Yurtlar Kurumu önündeki yolun bazı kesimlerinde su birikintileri oluştu. Araçlar, göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun yağış nedeniyle Karaçay dere yatağındaki suların da yükseldiği görüldü.

Osmaniye’de sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, Araç, Güncel
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