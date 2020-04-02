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Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Sağanak yağıştan dolayı ekili tarım arazileri de su altında kaldı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı, dereler taştı, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı, ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

02.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:54
Osmaniye 'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağıştan dolayı ekili tarım arazileri de su altında kaldı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı, dereler taştı, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı, ekili tarım arazileri sular altında kaldı.
Kadirli ilçesinde son 1 gündür etkili olan sağanak yağmurdan dolayı su baskınları yaşandı. İlçe merkezinde bulunan bülbül deresi ve bazı derelerin taşmasından dolayı mahallelerde su baskını yaşanırken bazı evlere ve işyerlerine su girdi. Kadirli Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler su baskınlarının yaşandığı mahallelerde çalışma başlattı. Öte yandan Kadirli ilçesine bağlı Cığcık, Çangaza, Yukarı Bozkuyu köylerine giden yol, yol üzerinde bulunan drenaj kanalının suyunun taşması sonucu yolda yer yer yarım metreye ulaşan su birikintisinden dolayı ulaşıma kapandı. Dolu yağışının da etkili olduğu bazı köylerde ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Osmaniye’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Kadirli, Genel

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Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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