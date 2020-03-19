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Osmaniye'de sağlık çalışanları için balkondan alkışlı destek

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmesinin ardından saat 21.00'da Osmaniye'de halk balkonlardan sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdi.

19.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:46
Osmaniye'de sağlık çalışanları için balkondan alkışlı destek
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmesinin ardından saat 21.00'da Osmaniye'de halk balkonlardan sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın bugün Mecliste korona virüs bilgilendirme toplantısında sağlık çalışanları için "Alkışlayalım ne kadar alkışlasak azdır" söyleminin ardından "Şimdi tam 21.00'da milletimizi bu alkış sesini Türkiye çapında balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" şeklinde twit atması tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaniye'de de karşılık buldu. İnsanlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını 1 dakika boyunca alkışladı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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