Osmaniye'de Sağlık Çalışanlarına Bulaşıcı Hastalık Eğitimi

13 Aralık 2018 Perşembe 15:20



13 Aralık 2018 Perşembe 15:20

Osmaniye Sağlık Müdürlüğü tarafından bulaşıcı hastalıklar ihbar bildirim sistemleri hakkında seminer düzenlendi.Halk Sağlığı Hizmetleri Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Sorumlusu Gülserap Başkurt Salgut, Sağlıklı Hayat Merkezi salonundaki seminerde yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının günün koşullarına uygun yetişmelerini ve görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarının önemli olduğunu belirtti.Hastanelerde bulaşıcı hastalıklar bildiriminden sorumlu olanların mutlaka bulaşıcı hastalıklar ihbar bildirim sistemini öğrenmesi gerektiğini dile getiren Salgut, "Bu eğitimlerimizde günlük bildirimi yapılan 014 formlarının takibinin yanı sıra tespit edilen vakaların hastane bilgi yönetim sisteminde bildirim ekranının açılması, vaka tiplerinin doğru ekrana veri girişinin yapılması, surveyans sorumlularının hastanede bildirimi zorunlu hastalık tanısı konan hastalıkların bilgilerinin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesinin sağlanması gibi konularda bilgiler verilmektedir." diye konuştu.